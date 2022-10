Ko(nst)utställning i Jomala Kultur

I dag öppnar skulptören, medaljskaparen och scenkonstnären Ulrika Kjeldsens utställning ”Kor” på Jomala bibliotek.Där visar hon koskulpturer av svetsat stål – inte minst den berömda ”Min mormors ko” och hennes nya kalv.

Ulrika Kjeldsens skapande av djurskulpturer i svetsat stål började med en arbetshäst som hon svetsade i naturlig storlek som en gunghäst, utförd som examensarbete vid Duncan of Jordanstone College of Art & Design i Dundee, Skottland, varifrån Kjeldsen har en Bachelor of Fine Arts.

Sedan dess har Kjeldsen på djurtemat bland annat gjort kattskulpturer (visade i utställningen ”Katter” på Mariehamns stadsbibliotek 2020, och varav den sista även visas i den här aktuella utställningen) och skeppsgrisar till museiskeppet Pommern.

”Min mormors ko”

Den mest kända av hennes djurskulpturer torde emellertid vara ”Min mormors ko”. Den har bland annat visats i förra årets temporära skulpturutställning ”Form” i Mariehamn, då den stod placerad framför Stadshuset, och i år i utställningen ”Egensinne av stål” på Finlandsinstitutet i Stockholm.

När Ulrika Kjeldsen växte upp hade hennes mormor en ko som hette Duva, och som även kallades för ”Självförsörjaren” då hon ”brukade öppna grinden till hagen med sitt horn och ta med sig flocken till bättre betesmarker. Duva utgör alltså förlaga till Kjeldsens stålko, som när den inte förevisas offentligt som nu vanligtvis står i Kjeldsens mormors hemby Ämnäs till minne av mormodern.

Fått kalv

Vid sidan av ”Min mormors ko” visar Kjeldsen en ny kalvskulptur i utställningen.

– Jag har släktingar i Ämnäs som har kor i just den här rasen, Hereford, som just fått kalvar. De är så otroligt söta, så det kändes bra att min Duva också fick en egen kalv.

För att gestalta sin arbetsprocess visar Kjeldsen även ett par komodeller i ståltråd.

– Jag skissar på papper först, och sedan gör jag alltid modeller i ståltråd. Då är det inte så viktigt att alla linjer och dimensioner blir helt perfekta från början, behövs något förbättras går det att göra.

Tidskrävande

Materialet som Kjeldsen skapat sina skulpturer av är rundstål i olika tjocklekar och fyrkantsprofil.

– Tjocklekarna är från 6 millimeter upp till 12 millimeter. Om det är tjockare än så blir det för tungt att böja.

– Alla rör är ihåliga, så skulpturerna är inte så tunga som de kan se ut.

Det handlar om ett relativt tidskrävande arbete.

– ”Min mormors ko”, Duvan, arbetade jag med under den första coronavåren. Sammanlagt handlade det om två, två och en halv månads heltidsarbete då jag svetsade.

Arbetet med Duvas nya kalv gick något snabbare; den tog cirka tre veckor att göra.

Kanske människor

Vidare visar Kjeldsen en ny triptyk – ”Kalvdans” – bestående av tre kalvar fångade i rörelse som hänger på väggen.

– Här har jag testat att arbeta tvådimensionellt. I och med att de hänger på väggen har jag kommit åt kalvarnas form när de glatt skuttar runt, utan att behöva tänka på gravitationen. Det är ett lekfullt utforskande av kons rörelser, helt enkelt.

Även om Ulrika Kjeldsen tycker om att jobba med kor, börjar hon småningom känna sig färdig med just korna. Eller så inte, det finns alltid mer att utforska i just det djurets form.

– Det är egentligen kons form och rörelser jag är intresserad av. Hur kan en ko vara så stor, kantig, rund, tung och smidig, allt i ett? Men jag vill inte enbart bli förknippad med kor, jag gör ju så mycket annat med. Jag planerar att kanske göra människor småningom.

Perfekt utrymme

Kjeldsen är synnerligen nöjd med utställningslokalen i Jomala och hur hennes skulpturer tar sig där.

– Jag är så glad över att de fått komma hit. Många dagis- och skolbarn rör sig här och det är en så lättillgänglig plats där man kan komma förbi och kika på verken. Det ska vara lätt att gå och titta på konst, det ska inte finnas någon tröskel.

– Alla linjer kommer fram så bra med den ljusa väggen som bakgrund. Hela utrymmet ger en lugnande känsla, väggarna, golvet … ”Min mormors ko” är också väldigt fin utomhus i vinterlandskap, men jag har aldrig sett henne inomhus på det här sättet utan en massa natur och annat runtomkring. Jag är väldigt nöjd med den här platsen, fortsätter Kjeldsen.

Utställningen ”Kor” på Jomala bibliotek öppnar med vernissage i kväll klockan 17–19, och visas sedan fram till 4 november.