Foto: Atsushi Nishijima/Invite Distribution, LLC”Så pass vuxen att den gott och väl kunde förses med en åldersgräns på 30", skriver Yles filmkritiker om "The Invite". På bilden Penélope Cruz och Olivia Wilde, som också regisserat. Filmsvep: ”Konstant bitsk, rolig och plågsamt träffsäker” Kultur 12:33 fredag, 14 augusti, 2026 DELA Facebook Mer läsning Filmkritiker om ”Odysséen”: svindlande och mänsklig Filmsvepet: Kritiker hyllar Milly Alcock i ”Supergirl” Premiär för hyllad skräckfilm av Youtube-profil