Julie Rhodes till Pub Ettan Kultur

Bluessångerskan Julie Rhodes från USA uppträder på Pub Ettan på onsdag klockan 20.00.

– I år är Rhodes nominerad i tre kategorier vid Boston Music Awards: ”Americana Artist Of The Year”, ”Bluesartist Of The Year” och ”Vocalist Of The Year”, säger Pub Ettan-ägaren Björn ”Grulle” Eklund i ett pressmeddelande.

På onsdag uppträder hon för första gången i Finland.