Hela museets parkering fylldes när Nassim Al Fakir ställde sig på scenen.Foto: Jonas Edsvik Kustal Collective och Linnea Korpi bjuder på dansperformance och ljusshow på biblioteket.Foto: Jonas Edsvik Som vanligt när Kulturnatten är igång är det fullt drag på Emmaus gård.Foto: Jonas Edsvik 1 av 4 Full fart på Kulturnatten Kultur 15:20 måndag, 18 augusti, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Sotigt och soligt smide på Emmaus gård Kulturnatten: från cajun och swing till trolleri och broderi Kulturnatt med extra allt, också i år