Kumlinge visfestival sänds i dag

”Visor så in i Norden” sänds i dag. Årets program är med åländska artister och har spelats in på förhand. – Det var ett fantastiskt fint arrangemang, säger Michael Hancock, en av årets artister.

Förra året ställdes festivalen ”Visor så in i Norden” in. I år sänds festivalen digitalt på Ålandskanalen, visorsaininorden.ax och Facebook den 10 juli klockan 19. Årets program är med åländska artister. Årets artister är sångtrion Emma E., Caroline Furubacken, Michael Hancock, Eivor Lindström och Green Fish (Johan Eriksson, Kristoffer Gottberg och Ella Grüssner Cromwell-Morgan). Festivalen har spelats in på förhand på västra bergen i Kumlinge. ­Ronnie Svenblad är festivalgeneral. Artisterna åkte till ­Kumlinge fredagen efter midsommar och spelade in sin musik.

– Det var ett fantastiskt fint ordnat arrangemang. Allt som saknades var publiken, förstås. Men den kommer ju nu istället. Det var som en märklig dröm att få sitta i solen på ett berg i den åländska skärgården och få lyssna på sina musikerkolleger hela dagen, säger Michael Hancock.

Hancock framträder med egenskrivet låtmaterial ur ett återfunnet kollegieblock från ungdomsåren som trubadur i Stockholm.

– När jag röjde ur en källare i Stockholm nyligen dök det upp, det där blocket. Det fanns väl ett fyrtiotal låtar i det som varit försvunna i 25–30 år. Det var märkligt att råka på dem på nytt, säger Hancock.

Han säger att det var en både vemodig och uppmuntrande känsla att sjunga dem på nytt.

Klicka här för att komma till sändningen av festivalen.