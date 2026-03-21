Årets vinnande Skratch-bidrag, dikter

Årets rejäla anafor
Alina Kiukkonen, 9A Godby högstadieskola
Motivering: Skribenten lyckas i sin frågvisa upprepning dra in läsaren i texten. Med en bildskön stil leds vi framåt mot det slutliga svaret. Ett flöde som väcker tankar, rör om, och ger möjlighet till vidare reflektion.
”En rejäl anafor”
Varför?
Varför mörker?
Varför kväver natten andan?
Varför ekar steg som inte leder någonstans?
Varför slår hjärtat i en källare där ingen hör?
Varför tuggar skuggorna ljuset till smulor?
Varför minns regnet det jag försöker glömma?
Varför spricker rösten när sanningen närmar sig?
Varför stannar tiden i ett svart andetag?
Varför rinner tårarna i tysta rum?
Varför viskar vinden ord jag inte förstår?
Varför dansar skuggor i ett ljus jag inte ser?
Varför fryser jag trots värme?
Varför famlar stegen i tomma korridorer?
Varför känns allting tungt som bly?
Varför är världen tyst när jag ropar?
Varför verkar natten aldrig ta slut?
Därför att jag ska få känna lycka igen,
som solen hittar in i en kall källare,
och världen säger att allt får börja om.
Musikpriset
Máxima Bergroth, 9A Godby högstadieskola
Motivering: En smärtsamt ärlig text om frågorna som kan uppstå om oss själva, världen omkring oss och vår plats i den, båda samtliga tre i ständig förändring. Priset tilldelas en mycket vacker och sårbar text som liksom sjunger sig in i hjärtat innan man ens hunnit sätta ton på den.
”Skimmer och skuggor”
Vid klippan framför vattnet du står
Blott 16 år
Hela framtiden vid dina fötter
Glassen som långsamt smälter
Vågorna slår mot stenen
Du blickar ut över horisonten
Allt det du inte förstår
En vindpust genom ditt hår
Snart är allt förbi, vad synd
En tår faller ner för din kind
Du blundar för en kort sekund
Tar det lite lugnt en stund
Hur kan allt vara så vackert, så levande medan det sakta dör
Kan vi inte alla leva i harmoni som vi bör
Ingen bryr sig, det spelar ingen roll
Vem är du som tror att du har koll
Allt vackert vid denna sjö
Vad är vitsen när vi alla ändå kommer dö
Är det minnena vi gör? Det vi lämnar kvar?
Ingen har något svar
Tonsatt av Lukas Lantz
Årets lyrik
Liam Lundberg 9C Övernäs skola
Motivering: Genom en dikt bestående av melodisk rytm, följsam struktur och metaforiskt tema som lämnar utrymme för tolkning uppvisar skribenten en obestridlig fallenhet för modern lyrik. Kvickheten i att rimma ”skimmer” med ”fruntimmer” är en bedrift i sig, men som slutkläm på en dikt vars strofer tyngs av svårmod, är det inget annat än synnerligen skarpsynt.
”Hem till sina fruntimmer”
Han kan kalla sig obrydd av sina blanka ting,
men hans obryddhet döljs utav av skimmer
Men han jagas av frågor och stapplar på svar
en skräddarsydd sanning som aldrig försvinner
Han må vara synlig men syns han för de?
I skuggan av allting som blänker
Men allt han vill säga sitter kvar i hans hals,
speglas i allt som han tänker
En dag eller natt, någon tid, men dom möttes
Helt oförberedda båda två.
Delade minnen och erfarenheter
Men höll samtalet kyligt ändå.
En dag eller natt under blanka ting
Som ser över skuggor och skimmer
Dom vänder på klacken och går varsin väg,
hem till sina fruntimmer.
Årets mångfacetterade
Leonard Strandberg, 9C Kyrkby högstadieskola
Motivering: En stark text, som väckte något hos oss i juryn. Vi föll gemensamt för denna men läste in väldigt olika bilder; allt från äventyrsromaner via klassiska revolverdueller i den gamla vilda västern till den brutala miljön i nutidens gängkrig. En vacker text med ett mångbottnat budskap
”Vilda västern”
Två står still i kvällens damm,
Ingen ler, allt tystnar i kvällens famn.
Händer skakar, tiden dör, int ett enda ljud – vem faller först?
Blicken hård, ett steg för sent,
Hjärtat slår men inge hänt.
Ett skott bryter tyst minut,
En står kvar, den andre slut. Mitt på dagen hörs inget mer,
Bara vinden viskar hans legend.
Skuggor bär hans steg förbi,
Men hans namn skall alltid bli.
Träden böjer sig i tyst respekt,
Marken minns var han stod stark och fräck.
Ett hjärta som kämpade, nu stilla i jord,
Men sagan om honom lever vidare i ord.