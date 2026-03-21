Årets vinnande Skratch-bidrag, dikter

Årets rejäla anafor

Alina Kiukkonen, 9A Godby högstadieskola

Motivering: Skribenten lyckas i sin frågvisa upprepning dra in läsaren i texten. Med en bildskön stil leds vi framåt mot det slutliga svaret. Ett flöde som väcker tankar, rör om, och ger möjlighet till vidare reflektion.

”En rejäl anafor”

Varför?

Varför mörker?

Varför kväver natten andan?

Varför ekar steg som inte leder någonstans?

Varför slår hjärtat i en källare där ingen hör?

Varför tuggar skuggorna ljuset till smulor?

Varför minns regnet det jag försöker glömma?

Varför spricker rösten när sanningen närmar sig?

Varför stannar tiden i ett svart andetag?

Varför rinner tårarna i tysta rum?

Varför viskar vinden ord jag inte förstår?

Varför dansar skuggor i ett ljus jag inte ser?

Varför fryser jag trots värme?

Varför famlar stegen i tomma korridorer?

Varför känns allting tungt som bly?

Varför är världen tyst när jag ropar?

Varför verkar natten aldrig ta slut?

Därför att jag ska få känna lycka igen,

som solen hittar in i en kall källare,

och världen säger att allt får börja om.

Musikpriset

Máxima Bergroth, 9A Godby högstadieskola

Motivering: En smärtsamt ärlig text om frågorna som kan uppstå om oss själva, världen omkring oss och vår plats i den, båda samtliga tre i ständig förändring. Priset tilldelas en mycket vacker och sårbar text som liksom sjunger sig in i hjärtat innan man ens hunnit sätta ton på den.

”Skimmer och skuggor”

Vid klippan framför vattnet du står

Blott 16 år

Hela framtiden vid dina fötter

Glassen som långsamt smälter

Vågorna slår mot stenen

Du blickar ut över horisonten

Allt det du inte förstår

En vindpust genom ditt hår

Snart är allt förbi, vad synd

En tår faller ner för din kind

Du blundar för en kort sekund

Tar det lite lugnt en stund

Hur kan allt vara så vackert, så levande medan det sakta dör

Kan vi inte alla leva i harmoni som vi bör

Ingen bryr sig, det spelar ingen roll

Vem är du som tror att du har koll

Allt vackert vid denna sjö

Vad är vitsen när vi alla ändå kommer dö

Är det minnena vi gör? Det vi lämnar kvar?

Ingen har något svar

Tonsatt av Lukas Lantz

Årets lyrik

Liam Lundberg 9C Övernäs skola

Motivering: Genom en dikt bestående av melodisk rytm, följsam struktur och metaforiskt tema som lämnar utrymme för tolkning uppvisar skribenten en obestridlig fallenhet för modern lyrik. Kvickheten i att rimma ”skimmer” med ”fruntimmer” är en bedrift i sig, men som slutkläm på en dikt vars strofer tyngs av svårmod, är det inget annat än synnerligen skarpsynt.

”Hem till sina fruntimmer”

Han kan kalla sig obrydd av sina blanka ting,

men hans obryddhet döljs utav av skimmer

Men han jagas av frågor och stapplar på svar

en skräddarsydd sanning som aldrig försvinner

Han må vara synlig men syns han för de?

I skuggan av allting som blänker

Men allt han vill säga sitter kvar i hans hals,

speglas i allt som han tänker

En dag eller natt, någon tid, men dom möttes

Helt oförberedda båda två.

Delade minnen och erfarenheter

Men höll samtalet kyligt ändå.

En dag eller natt under blanka ting

Som ser över skuggor och skimmer

Dom vänder på klacken och går varsin väg,

hem till sina fruntimmer.

Årets mångfacetterade

Leonard Strandberg, 9C Kyrkby högstadieskola

Motivering: En stark text, som väckte något hos oss i juryn. Vi föll gemensamt för denna men läste in väldigt olika bilder; allt från äventyrsromaner via klassiska revolverdueller i den gamla vilda västern till den brutala miljön i nutidens gängkrig. En vacker text med ett mångbottnat budskap

”Vilda västern”

Två står still i kvällens damm,

Ingen ler, allt tystnar i kvällens famn.

Händer skakar, tiden dör, int ett enda ljud – vem faller först?

Blicken hård, ett steg för sent,

Hjärtat slår men inge hänt.

Ett skott bryter tyst minut,

En står kvar, den andre slut. Mitt på dagen hörs inget mer,

Bara vinden viskar hans legend.

Skuggor bär hans steg förbi,

Men hans namn skall alltid bli.

Träden böjer sig i tyst respekt,

Marken minns var han stod stark och fräck.

Ett hjärta som kämpade, nu stilla i jord,

Men sagan om honom lever vidare i ord.