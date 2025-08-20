Ebba Buschs närvaro på Ukrainaplatsen problematisk Debatt

Sveriges vice statsminister besöker Åland. Stort kan man tycka. Men Ebba Busch är minst sagt en problematisk person att bjuda in, nu mer än någonsin förr.

I Sverige pågår en rekordstor namninsamling i Sverige för att avsätta Busch som vice statsminister och Miljöpartiet har gjort en KU-anmälan mot henne. Orsaken är hennes häpnadsväckande citat ”Israel gör hela världen en tjänst i att försöka oskadliggöra Hamas och att försöka upplösa Hamas.”

Det stora problemet med hennes citat är att metoden Israels stadsmakt använder i att försöka oskadliggöra Hamas, i praktiken varit ett regelrätt folkmord. I oktober 2023 uppskattade Israel att det fanns 30 000 Hamas-operativa i Gaza. Nu har Israel dödat ofantliga mängder civila och av de 61,805 kroppar som kommit till bårhus och dött av fysiskt våld (såsom bomber och kulor) var 70 procent kvinnor och barn. Mängder kroppar finns fortfarande kvar under rasmassor, oräknade.

Man har ansträngt sig för att förstöra allt som möjliggör liv på Gazaremsan. IDF har förstört 92 procent av alla bostäder, samtliga universitet och de flesta skolor. De har förstört bagerier, jordbruk och vattenreningsutrustning. Metodiskt har de dödat journalister och vårdpersonal, ofta på natten när de sovit med sina barn. Alla sjukhus har blivit attackerade, de flesta fungerar inte alls längre.

Det som den israeliska krigsmakten gör i Gaza klassas av hundratals organisationer som folkmord, däribland flera framstående israeliska organisationer och folkmordsforskare.

Under hela folkmordet har Busch stöttat Israel, hon har poserat med IDF-tröja, hängt med illegala bosättare och hållit kontakt med några av de mest extrema politiska partierna i Israel.

Det är många som stöttat Israel och som inte velat se detta folkmord för vad det är, men nu är det svårt för många av dem att blunda. Till och med Tyskland har pausat vapenhandeln med Israel och Sveriges regering vill att EU skall pausa handelsavtalen. I Israel demonstrerade i veckan en halvmiljon människor på gatorna för ett slut på kriget.

Buschs uttalande väckte mycket ilska och Sveriges utrikesminister var snabb med att klargöra att hennes uttalande inte representerade regeringens linje. Internationellt har citatet översatts och spridits, och det ser inte bra ut för Sverige.

Vissa har tackat henne för uttalandet, däribland närstående och rådgivare till premiärminister Benjamin Netanyahu, samma man som har en utfärdad arresteringsorder av ICC hängande över sig, på grund av sina krigsbrott och krigsförbrytelser i Gaza.

Busch är partiledare för Kristdemokraterna, ett parti som just nu har 4 procent av Sveriges röster i de senaste opinionsundersökningarna. Det är inget stort parti, men Busch har fått en stor roll eftersom moderaterna i Sverige i själva verket bildat regering med SD som huvudsakligt underlag. Busch företräder en krympande och alltmer extrem väljarskara.

Det finns moderater i Sverige som under de två senaste åren varit röster av balans, förnuft och kunskap, såsom Carl Bildt. Så när Moderat Samling Åland väljer att bjuda in Ebba Busch att tala på Ukrainaplatsen, just nu, undrar vi vilken politisk kompass de väljer att orientera sig efter.

JOHANNA WICKSTRÖM

FANNY-KLAARA RUNDBERG

GRETE SNELTVEDT

NADIA GÜNAY ELAMIDI

ELIN MANSELIN

CECILIA WICKSTRÖM

JENNIE ELEWALL

JERKER ÖRJANS

JONNA KEVIN

CARINA AALTONEN

ROBERT JANSSON

CAMILLA ERNKRANS

ASEEL SAMIR HADI

CONNY NYLUND

ANTON JOHANSSON

KEIRA NIGHTLY

HANS WICKSTRÖM

INGER KARLSSON-WICKSTRÖM

HEDVIG STENROS

SELMA HÄNNINEN

ALI SALEHI

SARITTA RUNDBERG

HANAN ESMAIL

BENITA LAANTI- HELANDER

GÖSTA HELANDER

ARYAN ARCHER

EMILIA SVENSSON

AMANDA BLOMQVIST

