Ungdomar behöver sommarjobb!

På ett barnkalas förra helgen träffade jag en 16-årig ungdom som imponerade mig mycket. Förra sommaren jobbade han på en sommarrestaurang i Eckerö och drev också vid sidan om det en glasskiosk med en kompis. Innan de startade glasskiosken åkte de och träffade ÅMHM, Ålands Näringsliv och Skatteförvaltningen för att veta vad som gäller.

Nu berättade han att han inkommande sommar ska driva två glasskiosker, och förra veckan hade han arbetsintervjuer och väntar nu på svar från fem ungdomar, alla i åldern 15–16 – alltså samma ålder som han själv – som ska anställas till de två kioskerna. Det här entreprenörskapet imponerade på mig.

Huset där vi pratade om saken står på ett bostadsområde där jag tror att det var en åker då jag var liten. På den åkern gjorde jag min första jobbinsats i samband med höbärgningen på vår grannes gård. Jag satt i traktorn och skulle hålla ratten så att traktorn gick rakt. Jag fick 20 mark för arbetsinsatsen. Mina första egna förtjänade pengar.

Mitt första riktiga sommarjobb var på Hembagarn i Eckerö då jag fyllt 15 år. Man längtade efter att få fylla 15 år för att kunna börja sommarjobba på riktigt. Jag började sen sommarjobba på Café Julius då jag fyllt 18 år, vilket behövdes för att man också skulle få sälja öl. På vintern jobbade jag lördagar på Metro Records och följande somrar arbetade jag ombord på Birka Princess och M/S Eckerö. För mig har alla de här erfarenheterna varit ovärderliga för att komma i kontakt med arbetslivet. Så tror jag att det är för de allra flesta.

Idag är min uppfattning, vilket stärks av rapporter, att det inte är lika enkelt att få sommarjobb som då. Kraven kan vara högre och utbildning samt behörigheter kan behövas. På flyget från Åland mot riksdagen i måndags pratade jag med min högstadiekompis som idag jobbar som pilot och som skulle resa till London för att därifrån flyga ett stort flygplan fullt med passagerare till Indien två gånger tur och retur. Efter att vi avhandlat läget med luftrummet ovanför Arabiska halvön kom vi in på sommarjobb, och han berättade hur han som 15-åring fick köra gaffeltruck på en bygghandels brädgård. Ett stort ansvar och ett roligt jobb, men han undrade om 15-åringar får göra sådant längre på grund av säkerhetskrav.

De allra flesta som läser den här texten har liknande erfarenheter från sommarjobb man haft då man var ung. Det beskriver bara hur viktigt det är för många ungdomar som just nu söker sommarjobb eller väntar på besked.

Du som har möjlighet att anställa eller kan påverka om ni ska ta sommarjobbare: Gör det, bara det är möjligt!

Det är så otroligt viktigt för unga att få kontakt med arbetslivet under de år som ofta formar en mycket.

I riksdagen diskuterar vi varje vecka det allvarliga läget i Finlands ekonomi och den allt för höga arbetslösheten. En av de saker jag är extra oroad för är rapporterna i Finland om att många ungdomar, också de som fyllt 18 år, har svårt att hitta sommarjobb.

Alla insatser som kan göras för att så många unga som möjligt får sommarjobb behöver göras. Det är en investering i framtiden och i att de som har hela jobbkarriären framför sig får den första erfarenheten av arbetslivet. Självklart måste också insatser göras för att få ner arbetslösheten generellt.

Mats Löfström