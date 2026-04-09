Friheten på spel i helgens val i Ungern

I helgen går Ungern till val. Ungern är ett litet land, men dess politiska betydelse för världen är betydligt större än så. Det påverkar indirekt också oss. Premiärminister Viktor Orbán har efter 16 år i makten koncentrerat inflytandet till honom och hans nätverk, som gjorts rika för sin hjälp och lojalitet.

Då grundläggande rättigheter kringskurits så kraftigt kan Ungern inte längre kallas fullvärdig demokrati. Det här har gjort honom till en förebild av vissa konservativa autoritära ledare som själva vill montera ner grundläggande fri- och rättigheter. Han är hyllad i den amerikanska MAGA-världen.

Ungern drog fötterna efter sig då Finlands och i synnerhet Sveriges NATO-ansökningar skulle ratificeras. Man har kontinuerligt ifrågasatt och motverkat EU:s stöd till Ukraina, något man fortsätter med. Man har också bromsat arbetet med att införa strängare EU-sanktioner mot Ryssland som svar på landets illegala och brutala anfallskrig mot Ukraina. Därför har Ryssland starkt intresse av att Orbán kan fortsätta.

Eftersom den amerikanska MAGA-rörelsen föraktar EU hoppas också den på en ny valvinst för Orbán så att han kan fortsätta försvåra EU:s beslutsfattande från insidan. Det var anledningen till att USA:s president Donald Trump sände sin vice president JD Vance till Ungern för att ge draghjälp i veckan.

Jag besökte Ungern med en delegation från riksdagens stora utskott sommaren 2024. Det var en ögonöppnande resa där vi på förhand inte hade förstått riktigt hur långt nedmonteringen av demokratin gått i landet.

Under Orbáns tid i makten har valkretsarna ritats om för att maximera hans parti Fidesz inflytande. Med 54 procent i senaste val fick man 68 procent av platserna i parlamentet med sin koalitionspartner. Under tiden i makten har man nästan halverat parlamentsplatserna från 386 till 199. Dessutom har man tagit bort verktyg från parlamentet, vilket gör det svårt för oppositionen att göra politik. Statlig media är i partiets grepp medan privata tidningar köpts upp av närstående oligarker. Då ungerska staten står för 50 procent av den privata annonsmarknaden, men bara annonserar i de som är regimvänliga, skapar det svårigheter för andra röster att nå ut. Man har även försvårat möjligheterna för civilsamhället att organisera sig.

Det enda jag kunde tänka på i flyget hem från Ungern var vad som är Orbáns slutvision för landet. Är det bara att försöka hålla sig i makten för maktens skull och berika sina vänner, eller finns det en djupare ideologi om att väst är i förfall och att Ungern därför måste helgardera med att satsa på Ryssland och Kina. Många i Ungern sa under vårt besök att något hände med Orbán efter att han träffade Putin år 2009, ett år efter Rysslands attack och annektering av två regioner i Georgien.

Söndagens val i Ungern kommer inte vara rättvist eftersom media i landet inte är fria och valsystemet justerats. Förhoppningen är ändå att valet trots allt ska vara fritt utan direkt fusk eller andra metoder.

Opinionsmätningarna pekar på att Orbán skulle förlora valet något som skulle få stora och direkta konsekvenser långt utanför Ungerns gränser. Det skulle vara en vinst för frihet, inte bara i Ungern. För Ungern skulle då ett långsamt och svårt arbete kunna inledas med att efter 16 år med Fidesz i makten börja återförstärka demokratin, domstolsväsendets oberoende samt medias och civilsamhällets friheter. Det skulle Europa behöva.

Mats Löfström