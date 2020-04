Ta en virtuell tur i världen Dagens tips

I dessa tider när många kulturinstanser och till och med naturområden är stängda så erbjuds istället virtuella turer och upplevelser i några av världens vackraste platser.

Här är några av dem.

Musei Vaticani erbjuder ett antal snyggt utformade 360 rundturer där man bland annat får imponeras av Michelangos skapelser i sixtinska kapellet.

Turkiets turism-ministerium har i ett Facebookinlägg annonserat att de ger besökare virtuell tillgång till både arkeologiska platser samt musem så att människor kan ta del av den egyptiska civilisationen även under isoleringen. Kolla in ”Ministry of tourism and Antiquities” på Facebook för att få tillgång till länkarna.

Smithsonian Naturhistoriska museum låter dig traska på i egen, virtuell takt genom alla utställningar i huset.

NASA låter dig ta del av två forskningscenter samt olika virtuella, reality upplevelser via appen Space Center Houston.

MoMA i New York öppnar upp sina utställningar av modern konst för en digital publik.

San Diego Zoo låter dig se livevideon av bland annat koalor, isbjörnar och tigrar.

Walt Disney World i Florida har virtuella turer på sin hemsida, men det finns också videor på Youtube där man kan låtsas att man åker någon av attraktionerna på plats.

Vandra i Grand Canyon genom google” street view trek” och kika närmare på de hisnande höjderna i Google Earth.

Projektet ”The Norwegian Lights over Lapland” erbjuder en fem minuters videoresa där man bland annat får uppleva en åktur i en rensläde och norrsken.

Eller varför inte ta dig ner i en aktiv vulkan på Vanuatu tillsammans med en grupp äventyrare och filmmakare. De har en kort video på Youtube kallad ”Expedition the the heart of a volcano” där man får se insidan av vulkanen Ambrym.