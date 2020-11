Shakshuka med tre sorters paprika Dagens tips

När mörkret och kylan tränger sig bara närmare inpå så vill nog de flesta bara kura ihop sig inomhus med något varmt att äta och dricka. Vad passar inte bättre då än en mustig tomatgryta? Här kommer Marthaförbundets recept på tunisisk Shakshuka.

Ingredienser

1 röd paprika

1 gul paprika

1 orange paprika

1 gul lök

2 msk rybsolja

2 vitlöksklyftor

1 msk tomatpuré

1 tsk paprikapulver

½ tsk salt

1 burk konserverade tomater eller 5 riktigt mogna tomater

(1 dl vatten)

salt och peppar

4 ägg

färska örter, till exempel persilja

Så gör du:

Skölj, dela, kärna ur och skär paprikorna i grova bitar. Skala och klyfta löken.

Hetta upp oljan i en rymlig gryta. Fräs paprika, lök, pressad vitlök, tomatpuré och kryddor i cirka 5 minuter på medelvärme utan att de tar färg.

Tillsätt tomater på burk eller skållade färska tomater. Späd på med vatten vid behov. Låt småkoka i cirka 7 minuter. Smaka av med salt och peppar och paprikapulver.

Gör fyra gropar i såsen. Knäck ner äggen och låt småkoka under lock i cirka 8 minuter eller tills vitan stelnat men gulan fortfarande är krämig. Eller ställ in grytan i ugnen på 175 grader i cirka 10 minuter i stället för att låta äggen bli klara under lock.

Klipp över rikligt med färska örter. Servera med ett gott bröd.

Källa: Marthaförbundet