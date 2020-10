Läs viliga tidningar gratis via bibban Dagens tips

Pressreader är en digital ”tidningskiosk” med tidningar och tidskrifter från hela världen i en uppsjö av olika ämnen.

Om du har lånekort på biblioteket så kan du läsa allt gratis.

Där finns 246 titlar på svenska – från Svenska Dagbladet, Husis och ÅU via Modern psykologi och Populär Arkeologi till Aftonbladet Klick. På thai finns det 6 titlar, på rumänska 35 och på ryska 292. Bara att klicka fram och bläddra och läsa.

Man kan avgränsa och söka på både språk och ämneskategori. Exempelvis matlagningstidningar på tyska: 21 stycken. Amerikanska biltidningar: 14. Tidskrifter om inredning och trädgård på italienska: 10.

Bland ämneskategorierna finns husdjur, konst, näringsliv, IT, design, LGBTQ, foto, resor, sport, etc etc.

Du hittar Pressreader genom att logga in med ditt bibliotekskort på bibbans hemsida.

Sen letar du upp sidan E-tidningar och väljer antingen ”Pressreader webbversion hemifrån” eller ”Pressreader på biblioteket” (då behöver du befinna dig på biblioteket, men det är ju en bra plats att vara på).