Våsc tog en poäng – IF Fram förlorade två

INNEBANDY. Det är skilda världar för de åländska innebandylagen. Våsc kämpar i botten av division 2 medan IF Fram krigar i toppen av division 4.

Våsc fick med sig en poäng från lördagens hemmaomgång mot FBT Karhut och JSB-13. 3-3 blev ställningen mot FBT Karhut och 2-4 mot JSB-13.

Målskyttar för Våsc mot FBT Karhut var Sandra Vesterlund, Anna Andersson och Jennifer Öström.

Målskyttar för Våsc mot JSB-13 var Amanda Ingström och Emma Öfverström.

IF Fram fick i sin tur ”bara” med sig två poäng av fyra möjliga. Det blev seger med 6-2 mot Wankers men förlust med 3-5 mot SB Naantali 3.

Målskyttar för IF Fram mot Wankers var: Alexander Hermans (2), Alexander Grundström (2), Simon Sjöström och Andreas Jansson.

Målskyttar för IF Fram mot SB Naantali 3 var: Anton Sjölund, Anthon Grönqvist och Simon Sjöström.

Läs mera om matcherna i måndagens Nya Åland.

kommentar(er)