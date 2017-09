Svenskt rekord – på sin första repa Sport

MOTORSPORT. One mile verkar ju vara en rolig grej, tyckte Konny Isaksson.

Nu är han Sveriges snabbaste bilförare över distansen.

– Och jag som föreställde mig en lugn första repa, säger ålänningen med ett skratt.

Konny Isaksson, 35, har ägnat sig åt dragracing i snart halva sitt liv, sedan han fick körkort som 18-åring.

Första helgen i september var han en av fem ålänningar som besökte Fönebasen i Ljusdal för att prova på landracings one mile-tävling.

Där gjorde han succé.

Tillsammans med sin blåa Toyota Supra mk4 noterade han 344,16 kilometer i timmen, vilket är svenskt rekord.

– Och det på första repan. Alltså min första one mile-repa någonsin, säger Konny Isaksson.

One mile är populärt i USA och framför allt i Texas. Som namnet avslöjar handlar det om att köra en mile, det vill säga 1 609 meter.

Förutom Konny Isaksson deltog också ålänningarna Rikard Eklund, Jesper Wikström, Jerry Danielsson och Kim Ekstrand.

