Seger för IF Fram – LIF överraskade Pro

FIRAR IF Fram vann, som väntat, sin semifinal mot HIK och det med 6-1. Här ser vi Marcus Karlsson fira sitt något turliga 2-0 mål. Karlsson, positionerad bakom målet, sökte passning men istället gick bollen via HIK-målvakten Ola Gerkman och in i nät.

INNEBANDY. Efter onsdagens semifinaler tyder mycket på att årets final kan bli en repris på fjolårets, då IF Fram mötte Lemlands IF.

Den lokala herrserien är inne i sitt slutskede och under onsdagen spelades de första av maximalt tre semifinalmöten.

Lemlands IF vann, lite överraskande, mot Pro-09 med 3-2 efter mål av Patrik Eriksson, Bo Lindström och Conny Wikstrand. För Pro-09 gjorde David Holmberg och Patrik Franklin mål.

I den andra semifinalen tog IF Fram en planenlig seger mot uppstickaren HIK. Slutresultatet skrevs till 6-1. Målskyttar för IF Fram var: Anton Sjölund (2), Simon Sjöström (2), Alexander Grundström och Marcus Karlsson. HIK:s mål gjordes av Fredrik Henriksson.

