Ny seger på nytt rekord Sport

TRAV. För andra gången på kort tid har åländska Unreturned Love segrat i Sverige. Denna gång i ett V64-lopp, på nya rekordtiden 1.14,1 över 2140 meter bilstart.

– En riktigt bra prestation, menar tränaren och kusken Ralf Göstas.

Den 22 augusti vann Unreturned Love ett lärlingslopp på Sundbyholmstravet i Eskilstuna tillsammans med kusken Anna Sedström.

Under tisdagen var det dags igen. På samma bana, via samma upplägg och mot ungefärligt motstånd.

Unreturned Love, denna gång med tränaren Ralf Göstas i sulkyn, segrade från positionen utvändigt ledaren och det på nya rekordtiden 1.14,1.

– En riktigt bra prestation, säger Ralf Göstas, som återigen hade förväntat sig en resa i just ”dödens” (utvändigt ledaren).

– Jag misstänkte att det skulle bli så, då Unreturned Love inte är jättesnabb från start. Vi hade inte så mycket att välja på.

Ytterligare placeringar

Under tisdagens travtävlingar i Eskilstuna körde Ralf Göstas in ytterligare pengar. Det tillsammans med Monica Janisels-tränade Imagine. Göstas och Imagine slutade fyra i ett treåringslopp över 2140 meter voltstart. Det på 1.18,5. Placeringen premierades med 7 200 kronor (760 euro).

Ytterligare åländska hästar startade på Sundbyholmstravet. Sigvard Helsing-tränade Bottnas Ambassadör var, tillsammans med kusken Sölve Högman, trea i samma lopp som Unreturned Love vann. Det på tiden 1.14,3. 7500 kronor (790 euro) var den prestationen värd.

Sölve Högman-tränade Crosby och Maria Karlsson-tränade Zillavinn var båda oplacerade.

Läs hela artikeln i torsdagens Nya Åland.