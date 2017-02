Jenny Fellman klar för junior-VM

SKIDSKYTTE. Under tisdagen kom beskedet. Jenny Fellman är uttagen i den landslagstrupp som tävlar i junior-VM i Slovakien senare i februari.

– Jätteroligt. Jag ser verkligen fram emot det, säger hon.

Under säsongen har hon noterat flera pallplaceringar i såväl Sverigecupen som nationella granskningstävlingar i Finland. Och under lördagen tog hon brons i junior-FM.

Nu är Jenny Fellman, 20, klar för junior-VM, som avgörs i Osrblie, Slovakien 21–28 februari. Det var under tisdagen som hon fick beskedet att hon är en av tre som kommer att tävla för Finland i klassen D21. Övriga två är Jessika Rolig och Johanna Pykäläinen.

– Så klart är jag jätteglad över detta. Det har varit ett mål för mig och jag trodde också på bra chans med tanke på mina prestationer denna säsong, säger Jenny Fellman.

I junior-VM ställs hon inte bara mot jämnåriga åkare utan även mot sådana som är ett år äldre. Detta innebär också att Jenny Fellman har möjlighet att delta i samma tävlingar nästa år.

– Och då har jag förhoppningsvis ännu mer erfarenhet och kanske ännu större chans att göra bra ifrån mig resultatmässigt, om jag blir uttagen igen.

Jenny Fellman reser till Slovakien den 19 februari och gör sin första, av totalt fyra tävlingar, under torsdagen den 23 februari.

