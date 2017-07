IFK utspelade mot Lahti Sport

FOTBOLL. Ett mål och ledning efter 20 minuter. Sedan tog det stopp för IFK. I vägen stod ett formstarkt Lahti som sänkte de grönvita med 6–2.

IFK inledde starkt och satte tidigt press på hemmalaget och fick in ett ledningsmål redan i 21:a minuten genom Robin Sid. Men efter det gick luften ur Mariehamn. Tio minuter senare kvitterade nämligen Lahti på frispark då Santeri Hostikka fick till en snyggt skott med perfekt rundning runt IFK:s mur som hittade in i en lucka på Andreas Vaiklas vänstra sida.Sedan kom urladdningen. 2–1 stod Henri Anier för i 35:e minuten, placerad i burens högra hörn. 3–1 kom drygt fyra minuter senare, även denna gång genom Anier. I 39:e minuten lyckades Lahtis Marko Simonovsky peta in det fjärde målet för hemmalaget och IFK gick till paus med ett 4–1-underläge i ryggen. Första halvleken präglades av ett tunt försvarsspel från IFK:s sida, och ett trött anfallsspel med näst intill noll skott på mål. Efter paus kom IFK ut med nyfunnet självförtroende. Framförallt tätningen bakåt blev bättre och reduceringen kom i 68:e minuten efter att Aleksei Kangaskolkka lyckats få fram bollen till en nästan fri Robbin Sellin. Ett iskallt avslut och 4–1 var 4–2. Men Lahti fortsatte att pressa och hade vittring på fler mål. i 68:e minuten punkterade Stenio Garcia Dutra stämningen och satte 5–2 och strax före slutsignal kom ytterligare ett Lahti-mål då Mikko Kuningas petade in 6–2 som också blev slutresultatet.

