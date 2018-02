Engman till Cypern Sport

FOTBOLL. Adelina Engman är en av 22 spelare i den landslagstrupp som reser till Cypern för träningsturnering senare i februari.

I Finlands grupp ingår Wales, Schweiz och Italien. Finland möter först Wales den 28 februari, sedan Schweiz den 2 mars och till sist Italien den 5 mars. Därefter tar slutspel och placeringsmatcher vid. Turneringen avslutas den 7 mars.

En som ser fram emot landslagsturneringen är förbundskapten Anna Signeul.

– I och med att vi spelar fyra matcher på kort tid kommer alla att få speltid, säger Signeul i ett pressutskick från Finlands bollförbund.

Också Åland Uniteds Jenny Danielsson var aktuell för Cypern Cup men tvingades avstå på grund av skada.

Truppen får innehålla 23 spelare och enligt pressutskicket kommer Anna Signeul komplettera den med ytterligare ett namn inom kort.

Landslagstruppen:

Tinja-Riikka Korpela, Vålerenga IF (Norge)

Minna Meriluoto, HJK

Kreeta-Liisa Yli-Säntti, LB 07 (Sverige)

Anna Auvinen, FC Honka

Tuija Hyyrynen, Juventus FC (Italien)

Emma Koivisto, Kopparbergs/Göteborg FC (Sverige)

Natalia Kuikka, Florida State University (USA)

Katarina Naumanen, HJK

Anna Westerlund, Lillestrøm SK (Norge)

Tiia Peltonen, PK-35

Olga Ahtinen, Brøndby IF (Danmark)

Emmi Alanen, Vittsjö GIK (Sverige)

Adelina Engman, Kopparbergs/Göteborg FC (Sverige)

Sanni Franssi, Juventus FC (Italien)

Nora Heroum, Brescia Calcio Femminile (Italien)

Tia Hälinen, AC Sparta Praha (Tjeckien)

Julia Tunturi, Eskilstuna United (Sverige)

Ria Öling, Brøndby IF (Danmark)

Vilma Hakala, HJK

Kaisa Collin, PK-35

Juliette Kemppi, Lillestrøm SK (Norge)

Linda Sällström, Vittsjö GIK (Sverige)

Förbundskapten: Anna Signeul