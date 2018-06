Kökar – en kriskommun enligt rikets kriterier Nyheter

Siffror från 2016 både från Ålands kommunförbund och Finlands kommunförbund visar att Kökar verkligen har det ekonomiskt tufft. I den åländska kommunallagen saknas kriterier över vad som kännetecknar en kriskommun, men om Kökar hade legat på fastlandet så hade kommunen stämplats som kriskommun. Uttryckt

i krassa termer hade Kökar varit i det närmaste bankrutt och legat i farozonen för att sugas upp av en grannkommun.

Kökarborna har en skuldbörda per invånare på 8 634 euro, nästhögst i landet. På andraplats från botten bland de åländska kommunerna ligger Lumparland vars invånare har en lånebörda på 4 540 euro per person. Finströmarna har den tredjestörsta skulden, 2 927 euro per invånare. Finströms lånebörda ligger nära riksgenomsnittet på 2 932 euro i lånebörda per invånare.

I andra ändan av skalan, alltså kommuner som har en stark ekonomisk bärkraft, ligger

Jomala där invånarna inte har en endaste cent i kommunal skuld.

Men vem ska då betala Kökars lån? Ja, det finns inga andra än de 236 Kökarborna själva. Och blir det övermäktigt så återstår inget annat än att gå samman med en eller flera andra kommuner eftersom den tidigare möjligheten till landskapsunderstöd nu i princip är bortbyggd.

