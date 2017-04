Värm er vid Valborgsbrasan

Varje torsdag bidrar Facebookgruppen Vädersidan med en väderuppdatering från veckan som gått.

Normal medeltemperatur för Åland och april är 3,4 grader och är just nu c:a 1,5 grader. Normal nederbörd för april är 28 mm och är just nu c:a 42 mm (i smält form) vid mätstationen i Jomala by.

Mesta nederbörden kom natten till onsdagen med 21 mm. Som det ser ut så kommer de sista dagarna i april att fylla på vattenmagasinen och grundvattennivån.

Som varmast den senaste veckan var fredagen med 10,4 grader och som kallast på onsdagen förra veckan med -6 grader. Som blåsigast på måndagen med SO 16 m/sek i byarna.

I Sverige hade man problem med slaskiga vägar, Åland slapp undan lindrigare undan. I Götaland, Svealand och södra Norrland kom det upp mot 3 dm nysnö som höll sig kvar längre än på Åland.

Men inte unikt i Sverige heller då det i samma område den 27–28 april 1995 också kom c:a 30 cm (motsvarar 30 mm i smält form).

Många ser fram emot en solig Valborg med vårvärme. De längre prognoserna lovar däremot varken sol eller värme så värm er vid brasan. På måndag eftermiddag vågar sig kanske solen fram en stund. Men sedan i nästa vecka blir det sakta varmare för var dag.

Pollenalergikerna har fortsatt en fin vår och de får hoppas på att allt inte exploderar på en gång vilket inte är ovanligt.

Tom Wiklund,

administratör på Vädersidan

