Vännerna stöttade Yohan på plats

Familj och vänner var på plats under inspelningen när åländska musiktalangen Yohan Henriksson deltog i musiktävlingen The Voice of Finland.

Som Nya Åland tidigare har rapporterat om är åländske Yohan Henriksson med i musiktävlingen The Voice of Finland. I det första programmet, som sändes i fredags på finska Nelonen, kunde man inte se Henriksson uppträda. För den som vill se hans deltagande gäller det alltså att hålla utkik i de kommande avsnitten.

Hur det har gått för honom och huruvida han går vidare i tävlingen får Henriksson ännu inte berätta.

– Det har varit jätteroligt, säger han till Nya Åland om sitt medverkande i tävlingen.

Inspelning av The Voice of Finland sker i Åbo i konserthuset Logomo. Henriksson föräldrar och några av hans vänner reste på onsdagen till Åbo och fick vara med under inspelningen.

– I Åbo var det rysligt kallt, men att vara med på inspelningen var intressant och roligt, säger vännen Anton Johansson.

På torsdag klockan 20 sänds nästa avsnitt av programmet.

