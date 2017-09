Turister ska betala för fiskevården Nyheter

20 euro i årsavgift. Så mycket ska det kosta att fiska på Åland för turister.

Avgiften omfattar inte ålänningar eller personer under 18 år.

Landskapsregeringen godkände i torsdags ett lagförslag till fiskevårdsavgift. Förslaget innebär en årsavgift på 20 euro per person, icke bosatt på Åland, för att få rätten att fiska.

De som i stället vill spontanfiska ska kunna betala en dygnsavgift på 10 euro. Undantagen är mete och allt fiske för personer under 18 år. Orsaken att ålänningarna inte omfattas av avgiften är att de redan betalar för fiskevården via skattesedeln.

Regeringen föreslår att ansvaret för att avgiften uppbärs placeras hos landskapet, och avgiften ska kunna betalas via regeringens hemsida.

Pengarna ska användas till att finansiera en del av Guttorps verksamhet, stöd för restaurering av fiskevatten och administration av avgiftssystemet. Landskapet har betalat i snitt 440 000 euro per år mellan 2007-2014 för Guttorps verksamhet. Med det nya lagförslaget, som också innefattar ökade intäkter för yngelförsäljning, är målsättningen att få in 500 000 euro per år.

Enligt landskapets uträkningar kommer mellan 20 000 och 27 000 besökare till Åland varje år, med den primära orsaken som fiske enligt Åsub. Den uppskattade totala turismintäkten för fisket är 11 miljoner euro per år.

