Flygplanet som skulle ta PwC:s föreläsare till Åland tvingades vända i luften på grund av tekniska problem. Nytt flyg sätts in men så sent att man just nu har bestämt sig för att försöka med en Skypekonferens klockan 13, dvs start som planerat.

Nya Åland uppdaterar så fort vi vet mera. (jo)

kommentar(er)