Smartpark nära konkurs

Smartpark i Eckerö hotas av konkurs. Pensions-Alandia har lämnat in konkursansökan till tingsrätten eftersom bolaget Krutbyn som driver parken har obetalda försäkringspremier på 120 000 euro.

Pensions-Alandia betecknar fordran som klar, ostridig och förfallen. I slutet av november fick Krutbyn Ab betalningsuppmaning med hot om konkurs men premierna har förblivit obetalda.

Den största skulden härstammar från förra hösten när parken fortfarande var under byggnad. Under juni, juli och augusti 2016 betalades pensionspremierna men efter det har skulden byggts på med mellan 3 000 och 5 000 euro per månad, visar Pensions-Alandias sammanställning.

Hälften dyrare

Mattias Eriksson, parkchef och därmed ansvarig för driften, konstaterar att Smartparks resa har kantats av problem hela vägen.

– Parken blev 50 procent dyrare att bygga än man hade kalkylerat med. Den ryggsäcken är det svårt att bli av med. Vi har egentligen aldrig kommit upp ur startgropen, säger han.

Verksamheten har utvecklats bra, är hans bedömning, men utvecklingen har inte skett i den takt man förväntat sig.

– I somras hade vi mellan 13 000 och 14 000 besökare. Vi skulle ha behövt ungefär 17 000 besökare för att gå runt.

Förra hösten var parkbyggarna anställda av Krutbyn och bolaget hade tre anställda på heltid som under vintern jobbade med marknadsföring och försäljning av parken.

I höst har arbetsstyrkan reducerats till två halvtidstjänster. Under sommaren har man haft ett 30-tal anställda.

Ingen överraskning

För Mattias Eriksson och styrelsen kom konkursansökan inte som någon överraskning.

– Vi har jobbat hårt för en lösning både på lednings- och ägarnivå. Våra största ägare Ålands Investerings Ab, Alandia och Ömsen har haft stort tålamod. Men det går ju inte i längden. Vi har fört många och långa diskussioner med ägarna, bra diskussioner, men ägarna har lagt in mera pengar i bolaget redan och är inte villiga att göra det igen, säger han.

Mattias Eriksson äger också själv aktier i parkbolaget som har totalt omkring 45 ägare. Ålands Investerings ab äger cirka 80 procent av aktierna.

– Det är jäkligt synd om parken inte går att rädda, det blir ett avbräck för turistnäringen. Vi vet att produkten fungerar och att parken är uppskattad av gästerna. Många kommer till Åland över dagen med färjorna för att besöka parken.

Har ni försökt vända er utanför Åland för att hitta någon som är villig att investera pengar i Smartpark?

– Nej. Men det kanske blir aktuellt nu.

