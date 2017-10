Misshandel på Nygatan Nyheter

En person fick ta emot flera slag mot huvudet under en misshandel i stan under fredagen. En misstänkt har gripits.

Misshandeln skedde vid Nygatan i Mariehamn och en person greps och förhördes under lördagen. Om den misstänkte fortfarande sitter i förvar eller inte kunde inte polisjouren svara på under lördagkvällen. Den misshandlade personen fördes till sjukhus för kontroll. (ck)