Många inblandade i sökandet efter försvunnen man

Många deltar i det sökande som pågår just nu efter den äldre man som är försvunnen sedan igår.

Den försvunna mannen är 78 år och var klädd i grå skjorta och blå jeans när han lämnade sitt hem i norra Mariehamn vid klockan 10 på tisdagsförmiddagen. Han färdades i en mörkröd personbil av märket Daewoo Tacuma med registreringsnummer ÅLM 658.

Stefan Andersson är fältchef vid polisen.

– Vi söker med de resurser vi har. Polisen har kontakt med sjukhuset, rederier, skärgårdstrafiken och vi samarbetar med gränsbevakningen. En polispatrull söker just nu aktivt efter mannen.

Vid 10-tiden på onsdagsförmiddagen har polisen ännu inte fått in några ledtrådar om var mannen kan befinna sig. Inte heller bilen har hittats.

– Röda Korset är informerat så att eftersök kan påbörjas när bilen hittas.

Nya Åland har varit i kontakt med den försvunna mannens son, som berättar att han anmäldes försvunnen igår vid 15.30 tiden. Sonen efterlyste sin far via Facebook på kvällen och en del tips kom in men inget som lett till att mannen hittats.

När det gäller försvunna personer finns det inga bestämmelser kring hur lång tid som ska ha gått innan man inleder eftersök, förklarar fältchef Stefan Andersson.

– Det finns inga sådana tidpunkter. Polisen bedömmer från fall till fall när en sökinsats påbörjas, säger Andersson.

Upplysningar om den mörkröda bilen eller var den äldre mannen kan befinna sig ska lämnas till polisen.

Ring alarmcentralen på 112 eller till polisens journummer 527 100.

