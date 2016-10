Löfström lämnade in budgetmotion om skärgårdstrafiken

Riksdagsledamot Mats Löfström har lämnat in budgetmotioner om skärgårdstrafiken och gränsbevakningens helikoptrar.

I fredags var det sista dagen att lämna in budgetmotioner om nästa års budget. Riksdagsledamot Mats Löfström lämnade bland annat in budgetmotioner om skärgårdstrafiken och sjöbevakningens Åbo-stationerade helikoptrar står det i ett pressmeddelande.

Löfström vill öka anslaget för köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster med 1200 000 euro för att användas på skärgårdstrafiken mellan Åland och fastlandet.

Ålands landskapsregering upprätthåller idag skärgårdsförbindelserna mellan Åland och finska fastlandet. Färjeförbindelserna används inte enbart av ålänningar utan utnyttjas i stor utsträckning även av resenärer och företag från fastlandet. Skärgårdstrafiken utgör därmed en mycket viktig kommunikationsförbindelse mellan Åland och fastlandet skriver Löfström i pressmeddelandet.

– Landskapsregeringen bär idag kostnaden för skärgårdstrafiken i sin helhet. Den totala årskostnaden för trafik till hamnar på fastlandet uppgår till uppskattningsvis 2 400 000 euro. Då förbindelserna även främjar rikets intressen på flera områden vore det motiverat att riket står för halva kostnaden för trafiken till fastlandet, som uppgår till ca 1200 000 euro, säger Löfström i pressmeddelandet.

Löfström föreslår även, tillsammans med ledamöter från Åboland, att Gränsbevakningsväsendets resurser utökas med 400 000 euro för att finansiera trafikledningen nattetid vid Åbo flygfält, som nu riskerar att dras in.

– Även om Gränsbevakningsväsendet kommer kunna ordna så att servicen med Super Pumorna inte försämras så mycket i praktiken tycker jag ändå att det principiellt är fel att Gränsbevakningens helikopterservice försvåras. Frågan lyftes också upp i budgetdiskussionen med inrikesminister Risikko förra veckan och hon har lovat att se på saken, skriver Löfström. (ag)

kommentar(er)