Fågelinfluensa på Åland

Viggar som hittades döda i Vårdö och södra Lemland förra helgen hade drabbats av fågelinfluensa.

Provsvaren kom i går.

Landskapets jaktförvaltare Robin Juslin bekräftar uppgiften att fågelinfluensan nu nått Åland. Han berättar att han förra veckan fick samtal från jägare som under den pågående höstjakten upptäckt många döda viggar på flera ställen. Han bad dem samla in några av de döda sjöfåglarna och lämna in dem till jaktvårdsbyrån för vidare transport till livsmedelssäkerhetsverket Evira.

– Viggarna skickades in i måndags och redan på torsdagen kom svaret från Evira. Viggarna hade dött av en variant av fågelinfluensa. Evira har prioriterat den här analysen högt efter att jag beskrev hur det sett ut där fåglarna samlades in, säger han.

I norra Europa härjar just nu en variant av sjukdomen som, åtminstone i dag, inte smittar från fågel till människa. Däremot är den väldigt smittsam mellan fåglar.

– Men man är orolig för att viruset muterar så att människor smittas. Viruset är instabilt och risken för mutationer är stor.

