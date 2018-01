EU bjuder 18-åringar på tågluff Nyheter

Fyller du 18 i år så kan du bli bjuden på en tågluff i Europa.

Planerna på att bjuda 18-åringar i EU ett på gratis tågkort har fått grönt ljus av EU-parlamentet.

20 000 ungdomar får under 2018 ett gratis Interrailkort i födelsedagspresent. Interrailkortet ger fri tillgång till tågnätet i 30 europeiska länder under en treveckorsperiod.

Förslaget har diskuterats under ett par års tid av enskilda europaparlamentariker. Det fick ytterligare fart under den tyske ledamoten Manfred Webers State of the Union-tal.

Enligt europaparlamentariker Nils Torvalds specialmedarbetare Anton Nilsson har förslaget väckt stor debatt.

– Många tycker att det är en fin idé och ett bra initiativ för att få ungdomar att se olika delar av kontinenten. Men det har också ifrågasatts om det fungerar att ge ut presenter för skattepengar.

Nilsson förklarar att för en välbärgad 18-åring så är Interrailkortet en välkommen bonus men frågan är om alla 18-åringar har råd att tågluffa även om tågbiljetten är betald.

