Axel Jonsson i Stockholm: ”Det var kaos överallt”

Axel Jonsson, åländsk lagtingsledamot och juridikstuderande i Stockholm, befann sig mitt i händelsernas centrum när en lastbil körde in på Drottninggatan, mejade ner fredagsshoppare och körde in i Åhléns varuhus genom stora ingången till parfymavdelningen i går på eftermiddagen vid 15-tiden svensk tid.

Axel satt vid hotell Haymarket vid Hötorget och lyssnade på musik och märkte inget först.

– Men så ställde sig människor inne i lokalen upp och jag hörde personalen berätta att folk kommit in bakvägen i restaurangen. Sen vällde folk in i restaurangen och många grät. Jag gick ut för att söka mig bort och då var Drottninggatan helt tömd på folk.

Han såg att folk låg på gatan och att räddningspersonal hade hunnit fram för att hjälpa dem.

– Då hörde jag att en lastbil hade kört in i Åhléns. Människor kom springande från Hötorget och jag sprang in i en butik där jag såg en kvinna som var helt förtvivlad och satt och grät. Hon berättade att hennes son jobbade på Åhléns. Jag kramade om henne och gick vidare.

Axel beskriver stämningen som kaotisk och märklig. Ryktet gick om skottlossning på flera håll i Stockholms innerstad.

