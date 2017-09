Vapeninsamling avslutas på fredag Notiser

Ungefär 40 personer har hört av sig till polisen under de två första dagarna av den så kallade nådeårsinsamlingen. Man kan under insamlingen utan påföljder lämna in skjutvapen som saknar tillstånd. Polisen tar också emot patroner, sprängämnen och militära föremål samt nödraketer och överbliven pyroteknik.

– Känner ni till att ni innehar något av ovan nämnda kan ni ringa polisen.

Telefonnumret till polisen är 040 484 97 77. Insamlingen pågår mellan klockan 9–16.00 tills på fredag den 29 september. (ikj)