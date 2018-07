Inga rattfyllor i kontroller Notiser

Ingen förare blåste över gränsen för rattfylleri under polisens nykterhetskontroller runt om på Åland under söndagen. I Saltvik och i Västra hamnen i Mariehamn blåste totalt tre förare positivt på alkometern, men under gränsen 0,5 promille.

Polisen kontrollerade även 185 fordonsförare i Eckerö under söndagen där samtliga fick åka vidare utan anmärkningar. Det skriver polisen i ett pressmeddelande. (ij)