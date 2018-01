The Jasmines gör digital comeback Kultur

En mp3-fil damp ner i mejllådan.

Åländska rockbandet The Jasmines firar 20 år med en nyinspelad låt.

It Didn’t Take That Much Of Us At All heter låten som kan streamas på bland annat Spotify. En video finns på Youtube.

– Det är helt sjukt att det gått tjugo år sen vi gav ut våra första inspelningar, säger sångaren Mange Melander.

Det sista skivsläppet blev EPn Wide Awake som spelades in i Stockholm 2005.

Sen tog medlemmarna en paus för att ägna sig åt familjer och annat. Men den pausen drog ut på tiden. När grunderna till den nya låten spelades in i somras hade flera av medlemmarna inte spelat på elva år. Ändå känner man igen The Jasmines med en gång. Det är som om tiden stått stilla.

– Kanske för att det är en gammal låt som vi hottat upp. Den var med i en samling som vi spelade in som uppföljare till Wide Awake. Men sen blev det en paus i stället.

