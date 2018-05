Största sauna-bokningen Kultur

Svenska Hanna Järver är klar för sommarens Down by the sauna-festivalen på Bastun i Mariehamn.

– Det här är vår största bokning någonsin, och vi är extremt stolta att vi trots småskalighet och en begränsad budget lyckats boka en av Sveriges bästa och mest relevanta artister, skriver arrangörerna.

Hanna Järvers musik beskrivs pendla mellan elektropop och indiepop. I april släppte hon albumet So Long.

Festivalen pågår 13-14 juli, och tidigare har även Cim Dahlle släppts.