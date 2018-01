Mariehamnarna lånar mycket Kultur

Under 2017 minskade både lånen och besöken i Mariehamns stadsbibliotek, men ligger ändå på en hög nivå.

. Besökssiffrorna landade på 195 200, en minskning med cirka 5 000 jämfört med fjolåret.

Under 2016 ökade utlåningen medan den under fjolåret sjönk med cirka 11 000 lån till 205 000. Barn- och ungdomsmedier lånas lika mycket som tidigare medan lånen minskat på vuxensidan.

17,7 lån per invånare under fjolåret ligger på samma nivå som för biblioteken i Finland. I Sverige 2016 uppgick lånen till 6 stycken per invånare.

– Mariehamnarna fortfarande ligger i toppen när det gäller att använda sitt bibliotek. Stadsbiblioteket hade under 2017 nästan 8 000 aktiva låntagare, skriver kultur- och fritidsdirektör Fredrika Sundberg i ett pressmeddelande.

