Kulturvandring återuppväcker blodiga minnen Kultur

Med hjälp av surfplatta eller mobiltelefon går det att återuppleva delar av de blodiga händelserna i Godby under finska inbördeskriget. Tekniken guidar åskådaren längs en vandring till Färjsundet.

– Vi vill visa vad som faktiskt hände här, säger initiativtagarna Frans Jansson och Anton Johansson.

Även om Åland till stora delar hade en marginell plats i det finska inbördeskriget, finns det vissa delar av historien som förtjänar att lyftas fram.

Det anser Frans Jansson och Anton Johansson, initiativtagare till projektet Färjsundet 2018. Projektet är utformat som en guidad minnesvandring från Godby hotell genom skogen ner till Färjsundet, där blodiga händelser tilldrog sig i början av förra seklet.

– Vi har tagit fram ett tiotal ljudklipp, som vandraren kan lyssna på via en app i sin smarttelefon, eller följa via en hemsida på sin surfplatta under promenaden.

