Kim & Marianne får visstipendium

Visduon Kim & Marianne, Marianne Häggblom och Kim Hansson från Geta, får Stiftelsen Visans Vänners stipendium för 2017.

Stipendiet delades ut under Visans dag under högtidliga former i Stockholm i söndags.

I fjol tilldelades Sven-Bertil Taube det ansedda stipendiet och tidigare stipendiater är bland andra Jeja Sundström och Owe Thörnqvist.

Så här sägs i motiveringen till årets stipendium:

”För en mångårig insats för den nordiska visan på många olika sätt. Två lyhörda musiker med klangrika röster som lyfter visan till högre nivåer. Som arrangörer av uppskattade konserter, viskvällar och festivalen Geta poesi och visa. För gränsöverskridande tolkningar och fantasi med inspiration från irländsk folkmusik, lokal poesi och åländska författare. Ett konstnärskap med värme och känsla för tradition och förnyelse.”

kommentar(er)