Doug Seegers gör kyrko-spelning

Countrystjärnan Doug Seegers återvänder till Åland.

Den här gången uppträder han i en kyrka.

Doug Seegers slog igenom i SVT-serien Jills veranda som spelades in i Nashville med den svenska countryartisten Jill Johnson som värdinna.

Going down to the river hette låten som gav honom en förstaplats på den svenska skivlistan.

Efter det har han turnerat flitigt i Sverige. På Åland har han gjort två spelningar på Dinos. Nu är han tillbaka i Sverige för en akustisk julturné med material från plattan Let’s All Go Christmas Caroling Tonight som släpptes i fjol.

Turnén ordnas av det svenska bolaget Rootsy och många av spelningarna görs i kyrkor. På Åland har Hammarlands kyrka bokats den 17 december. Biljetter säljs redan via den svenska sajten Tickster.

Att använda Hammarlands kyrka som konsertlokal kostar enligt församlingen 150 euro.

kommentar(er)