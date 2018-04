Bidrag till kulturprojekt och evenemang Kultur

Mariehamns stads kultur- och fritidsnämnd har tagit beslut om evenemangsbidrag och projektbidrag enligt följande:

Filmklubben Chaplin, Filmfestivalen Vera 2018, 4 500 euro.

Föreningen Teater Alandica, bland annat för musikalen My Fair Lady och teaterskola, 10 500 euro.

Kulturföreningen Katrina, Katrina kammarmusik 2018, 4 300 euro.

Mariehamns pensionärsförening, Mariehamnsmuseets arrangemang 2018, 4 000 euro.

Max teater, gästteater, 2 000 euro.

Shanty Society Pommern, Baltic Shanty Festival, 2 500 euro.

Teaterföreningen i Mariehamn, Babblarna-besök, 1 000 euro.

Ålands gospel, workshop, 250 euro.

Regnbågsfyren, Åland Pride, 1 500 euro.

Projektbidrag

Arbetarnas bildningsförbund, brodericafé, 1 000 euro.

Emmaus, Emmausfestivalen, 1 500 euro.

Ålands orgelfestival, orgelfestivalen 2018, 800 euro.

Häggblom Filip, utställning i Ålands konstmuseum, 1 000 euro.

Kasbergets-Apalängans byalag, valborgsmässoafton och midsommar på Notudden, 800 euro.

Kulturföreningen Katrina, Figaro 1917 som film, 1 000 euro.

Kulturföreningen Katrina, Alla mina fiender, 2 000 euro.

Musikgruppen Whatclub, konsert sommaren 2018, 900 euro.

Träffpunkt Ungdom, Down by the Sauna, 1 400 euro.

Ålands konstförening, konst på bio, 1 200 euro.

Ålands natur och miljö, fototävling, 1 300 euro.