Efter nio års väntan – MLK invigde nya racketcentret

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



RACKETSPORT. Redan 2016 hade MLK färdiga ritningar för den första padelbanan inomhus. På måndagskvällen – nio år senare – kunde man inviga nya Bollhalla racketcenter.

– Det här är en milstolpe för föreningen, säger styrelsens viceordförande Niclas Forsström.

Sedan några veckor driver Mariehamn Lawn-tennisklubb (MLK) hela Bollhalla – och på måndagskvällen höll man invigning för sitt nya racketcenter. Nytt i centret är framförallt att man nu även förfogar över salen där Gymnastics Åland huserade fram till flytten till den nybyggda arenan i Möckelö, Jomala i början av 2023. Salen, som sedan dess har stått oanvänd, har på kort tid fräschats upp och byggts om med två nya padelbanor och ett antal badmintonbanor. Totalt kan Bollhalla därmed erbjuda inomhusspel på tre tennisbanor, fyra badmintonbanor och två padelbanor.

– Det är en milstolpe för klubben att i dag få lansera det här racketsportcentret. Vi är väldigt stolta över den nya anläggningen, sade MLK-styrelsens vice ordförande Niclas Forsström i sitt invigningstal.

En tioårig plan som förverkligas

Klubbchef i MLK är Peter Forsström, och även för honom var det en stor och känslosam dag:

– Det känns fantastiskt kul att nu få inviga nysatsningen. Mina egna planer för det här började ju redan 2015, och året därpå var frågan upp i styrelsen för första gången, säger han.

Hyresavtalet för hela hallen skrevs på för bara en dryg månad sedan – och sedan dess har man byggt upp de nya utrymmena.

– Så det har gått snabbt och varit mycket jobb, säger han.

2022 erbjöds MLK att köpa Bollahalla av ägaren, Mariehamns stad. Men efter inlämnade besvär till Ålands förvaltningsdomstol förverkligades aldrig köpet – och ärendet väntar fortfarande på ett avgörande i förvaltningsdomstolen.

Är ni fortfarande intresserade av att köpa hallen?

– Vi har inte ändrat inställning i frågan. Nu har vi förstås investerat en del medel i den här satsningen, så allt beror på utfallet i förvaltningsdomstolen och hur läget ser ut för oss när frågan väl avgörs.

Fick motta klassisk klubbnål

Hur stort är då intresset för racketsporter på Åland, finns det underlag för satsningar av det här slaget? Ja, det finns det, om man frågar klubbchefen:

– Det är i klubbregi sporterna ska utövas. Padeln kom in som en ”boom” för ett antal år sedan, och har sedan dess börjat stagnera i Sverige – men i Finland ökar intresset för padel på klubbnivå.

Ordet ”racketsport” för ju även tankarna till bland annat pingis – är det något ni planerar att satsa på?

– Tanken är att skaffa bättre pingisutrustning för uthyrningssyfte. Men det finns också mycket annat vi vill utöka och förbättra i hallen, och det har vi nu möjlighet och visioner att göra.

Under invigningen överraskades klubbdirektören med föreningens allra första klubbnål. Den överräcktes av Bo Limnell, som var MLK-ordförande mellan åren 1963 och 1982. Nålen har tillhört hans far, Berndt Gunnar Limnell, som var MLK:s första ordförande efter bildandet 1928.

– Den här nålen har stort kulturvärde för oss, det tackar vi verkligen för, säger Peter Forsström.

MLK går in i padelserie

Nytt för MLK för året är även att man går in i det finländska seriespelet i padel, med division 4-lag både på dam-, och herrsidan. Under invigningen passade också några av MLK:s padelspelare på att visa upp grenen för intresserade. Med på de nya banorna fanns bland andra Gustav Mattsson, Desirée Karlsson, Wilma Nordin och David Holmberg, som samtliga ska spela seriepadel under hösten och vintern.

Nya Åland fick en pratstund med Wilma Nordin, som sin unga ålder till trots redan har stor erfarenhet av sporten.

– Jag började spela padel som en kul grej när MLK ordnade en tävling, berättar Nordin som även har internationell padelerfarenhet.

– Jag har varit på några landslagsläger och även spelat en internationell tävling med juniorlandslaget samt deltagit i junior-EM i Budapest.

Hur gick det för er i EM?

– Vi hamnade i en väldigt svår grupp med bland annat Portugal och Frankrike, och vi slutade åtta av tolv lag.

Vilka nationer tillhör världens bästa i padel skulle du säga?

– Det är nog Portugal, Spanien, Frankrike och Argentina – men Sverige är också väldigt duktiga.

Och i höst blir det finländskt seriespel med MLK, hur går tankarna inför det?

– Det ska bli jätteroligt. Jag har faktiskt testat på det finska seriesystemet en gång tidigare, men då som inhoppare i ett annat lag. Det ska bli kul att få spela med ett åländskt lag.

Padelserien inleds i slutet av september och pågår till slutet av mars 2026.