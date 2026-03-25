Matti Janlöv etta i Vintercupen

ORIENTERING. Matti Janlöv vann den totala Vintercupen i orientering, han var också etta i mål i den sista deltävlingen som avgjordes i helgen.

I söndags avgjordes den tredje och sista deltävlingen i orienteringens Vintercup 2026 i Överby, Jomala. Först i mål, på banläggaren Marcus Söderströms bana, var Matti Janlöv från IFK. Det efter en uppgörelse med tvåan Henrik Söderström (LUIA). Trea blev Niklas Böling (IFK). Tack vare sin vinst i den sista deltävlingen tog Matti Janlöv hem segern i den totala Vintercupen före LUIA:s Göran Johansson på andra platsen, och Julia Söderström (LUIA) på en tredje plats.

Vintercupen avgörs med så kallade respit-tider, där de långsammare startar först och de lite snabbare i slutet och först i mål vinner. I den totala Vintercupen räknas poängen från de två bästa deltävlingarna.

Under vintern deltog totalt 22 personer i någon deltävling.

1) Matti Janlöv 58

2) Göran Johansson 56

3) Julia Söderström 56

4) Henrik Söderström 55

5) Emil Sundblom 53

6) Niklas Böling 52

7) Oscar Blomster 50

8) Lars Janlöv 50p

9) Ola Nyqvist 49

10) Tor-Olof Blomster 44