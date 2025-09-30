Ida Zetterström tog säsongens första finalplats i St. Louis

Ditt namn

Efter att ha gått segrande i tre elimineringslopp fick Top Fuel-föraren Ida Zetterström köra sin första final i NHRA-serien på söndagskvällen.

I finalen tog det dock stopp där kvalettan Doug Kalitta vann sin 58:e seger i karriären. Som bäst har Ida Zetterström tidigare kört en semifinal vilket hon gjorde i sin debuttävling i Bristol i fjol. Under årets NHRA-säsong har Ida Zetterströms JCM Racing Team åkt ut i redan i åttondelsfinalen i samtliga elimineringar.

Efter tävlingen i St. Louis återstår två deltävlingar för Ida Zetterström och hennes team. En i Texas i början av oktober och en i Kalifornien i mitten av november.