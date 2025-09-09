Viking Line: 1,8 miljoner passagerare i sommar

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



1 780 000 resenärer reste med Viking Line i sommar, en liten ökning jämfört med förra året.

– Den kyliga försommaren dämpade resandet något, säger Peter Hellgren, vice vd för Viking Line-koncernen.

Det ekonomiskt viktiga tredje kvartalet har nyligen avslutats, men Viking Line redovisade på tisdagen passagerar- och fraktsiffror för högsäsongen juni, juli och augusti. Liksom förra året räknades 1,8 miljoner resenärer in – enligt årets pressmeddelande blev det dock en liten ökning.

Tallink, som redovisar sina siffror månadsvis, ökade under samma period med 95 000 passagerare till 1,98 miljoner (1,88). Men rederiet tappar totalt 10,8 procent fraktenheter. Viking Lines fraktvolymer ökade däremot 3,6 procent under högsäsongen.

Peter Hellgren säger att högsäsongen motsvarade förväntningarna, även om den började trögt.

– Julihettan fick många att boka en resa till havs. Särskilt glädjande är att linjen till Estland fortsatte sin tillväxt trots hårdare konkurrens. Vi tror starkt på den trafiken.

Mellan Helsingfors och Tallinn reste nära 740 000 (732 000) passagerare, återigen med utökat antal fartyg och möjlighet att resa hela vägen från Stockholm till Tallinn. Mellan Stockholm och Åbo sjönk resenärsantalet något till cirka 740 000 (747 000), och på huvudstadslinjen Stockholm-Helsingfors ökade den till drygt 305 000 personer (274 000).

Kundnöjdheten nådde under sommarsäsongen sin högsta nivå någonsin enligt Viking Lines NPS-mätningar.

– Att kundnöjdheten stiger så tydligt jämfört med i fjol visar att våra besättningar och landorganisation gjort ett utmärkt jobb och tagit väl hand om våra gäster. För oss är det hederssak att skapa minnesvärda semesterupplevelser, säger Peter Hellgren.