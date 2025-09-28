Foto: Lillian Tveit/ShutterstockVästarna som bland annat ska skydda hundar mot vargattacker är gjorda av skyddande material och har små ståltaggar, som gör det svårare för rovdjur att skada hunden, och de har redan använts med bra resultat i Sverige. Vargskyddsvästar för hundar testas i Finland Nyheter 18:00 söndag, 28 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Åländsk jägare: ”Vi är medvetna om reglerna” Afrikansk svinpest närmar sig Finland Jaktförvaltaren: Nya jaktlagen har fått stort stöd