Vägarbete på Godbyvägar – stopp i trafiken kan förekomma

Temporär trafikreglering införs vid Godbyvägen i Dalkarby och Sviby från och med måndag 3 november fram till slutet på månaden. Det meddelar landskapet i ett pressmeddelande.

Regleringen sker på grund av Ålands Vattens ledningsarbete med borrning och rörläggning. Enligt pressmeddelandet kan tillfälliga stopp om upp till tio minuter förekomma.

Från måndag 1 december införs sedan reglering på Nya Godbyvägen i Dalkarby och Sviby av samma anledning. Arbetet beräknas vara slutfört vid årsskiftet.

På platserna råder sänkt hastighet och landskapet uppmanar trafikanter att vara uppmärksamma på skyltning och anvisningar på platsen samt att visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter.