Utredningen av en möjlig skärgårdslag fortsätter

Skärgårdsnämnden går vidare med utredningen av en möjlig skärgårdslag. Enligt dess ordförande Jesper Josefsson (C) finns det ett starkt intresse för det i skärgårdskommunerna, men frågor som vad som ska ingå i en ny lag eller om det räcker med att en uppdatering av befintlig lagstiftning kvarstår.

En formell begäran om att bereda en skärgårdslag lämnades in av John Wrede och Christian Pleijel till landskapets skärgårdsnämnd i augusti. Nyan rapporterade i september att skärgårdsnämnden behandlat frågan som sedan hamnade hos regeringskansliet.

Nu har nämnden beslutat gå vidare med ärendet, i enlighet från skärgårdskommunmötets förslag.

– Vi vände oss till skärgårdsnämnden som sade att de måste fråga skärgårdskommunerna om deras syn på saken. Alla skärgårdens kommunstyrelser har behandlat frågan om skärgårdslag och ingen reserverade sig mot förslaget på mötet, säger Pleijel.

Möte i januari

Närings- och miljöminister Jesper Josefsson (C), ordförande i landskapets skärgårdsnämnd, berättar att nämnden är enig om att förslaget om en skärgårdslag är intressant att utreda vidare.

– Från skärgårdshållet vill man ha en lag på plats, men alla är inte eniga om vad som bör tas med. Nästa steg är att landskapet i början av nästa år ska sammanställa all lagstiftning med skärgården i beaktande för att se om något väsentligt saknas och om det behövs en egen lag för det eller om det passar in bättre i befintlig saklagstiftning, säger han.

Enligt Josefsson finns det inte resurser till att driva igenom en större lag nu och inget aktivt lagstiftningsarbete pågår, men man avfärdar inte idén.

– Vi kommer ha ett möte med kommundirektörerna i början av året för att diskutera hur vi bäst arbetar vidare med frågan.

Finland reviderar sin skärgårdslag nu, följer ni det?

– Vi följer med och ser om det är något som vi kan använda oss av, men det är inget vi väntar på. Vi stiftar lagar utifrån vårt behov.