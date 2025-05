Gunell om tvärgående-beslutet: ”Det är den linje som används minst” Nyheter

Tvärgående linjen i skärgårdstrafiken upphör från och med den 1 januari 2026. – Det är den linje som används minst. Under tiden Mergus trafikerade på linjen minskade trafikanterna märkbart, säger infrastrukturministern Camilla Gunell (S).

Landskapsregeringen meddelade beslutet genom ett pressmeddelande på måndagsförmiddagen. Bakgrunden är att sammanlagt 1,5 miljoner euro ska sparas in på skärgårdstrafiken under år 2026, enligt landskapsregeringens budget. Färjan Ejdern som går på linjen fortsätter på nuvarande nivå under hela det här året.

– Av inbesparingen på 1,5 miljoner kommer den stora delen från indragningen av tvärgående linjen, men där finns också andra inbesparingar på turer och på bränsleekonomi. De kommer att synas över alla linjer, var vi kan reducera antalet turer och köra långsammare för att spara på bunker, säger infrastrukturminister Camilla Gunell.

Helomställning

Tvärgående linjen går mellan hamnarna Långnäs i Lumparland, Överö på Föglö och Snäckö på Kumlinge.

– Det är aldrig lätt att göra inbesparingar någonstans, men alla som läst vårbudgeten ser att det är aktuellt på flera områden. Skärgårdstrafiken är i en helomställsningsprocess – vi måste elektrifiera och komma till andra lösningar och det jobbar vi med för fullt. Det arbetet pågår också i den parlamentariska tankesmedjan, säger Camilla Gunell.

Av de kostnadsbesparingar som ska göras, hur föll valet på att dra in tvärgående linjen?

– Det är den linje som används minst, trafiken på norra och södra är de mest anlitade. Under tiden Mergus trafikerade på linjen minskade trafikanterna märkbart, och även andra stabila kunder på linjen som fiskindustrin började söka andra kommunikationsvägar. Resenärerna på linjen är ganska få i dagsläget.

Belastar norra linjen

Tvärgående linjen har dock varit en viktig uppbackning för färjan Alfågeln på norra linjen som går mellan Hummelvik och Torsholma, via Enklinge, Kumlinge och Lappo.

– Där är kapaciteten för liten, Alfågeln är väldigt hårt belastad. Därför tittar vi nu på alternativet att efter årsskiftet anlita Knipan som i dag är ett reservfartyg för att trafikera Hummelvik–Kumlinge norra under helger och högsäsong.

Är det din bedömning att det kommer att räcka till att ta in Knipan för att avlasta på norra linjen?

– Ja, enligt vår statistik är det de turerna som är mest anlitade – helger, högtider och sommartid. Då skulle vi ha en alternativ uppbackning med Knipan.

Knipan är ju ett ganska litet fartyg med liten kapacitet?

– Så är det, och den är också reservfartyg.

En ombyggnad av Snäckö färjfäste påbörjas när tvärgående linjen läggs ned.

Är tanken att linjen kommer tillbaka när renoveringen är klar?

– Färjfästet på Snäckö är i dag ett sådant att bara Ejdern kan ta iland, det är inte ett bra upplägg så vi måste bygga om det oavsett. Vi provar det här nu med Knipan från Hummelvik till Kumlinge så ser vi hur det fungerar.

Inte hört kommunerna

Inom de närmsta veckorna skickar landskapet ut förslag på turlistor till bland andra de berörda kommunerna, som därefter har möjlighet att komma med respons.

Har ni efterhört kommunernas åsikter inför beslutet?

– Vi har efterhört fiskeindustrins behov och försöker hitta andra alternativa färdsätt. Nu när turlistorna går ut till kommunerna kommer vi också där kunna fånga upp om det är någon central funktion som drabbas när tvärgående försvinner. Då kan vi se om vi kan hjälpa till med passbåt.

Camilla Gunells uppfattning är att fiskeindustrins behov har ändrat de senaste åren, särskilt från när färjan Mergus togs in på tvärgående linjen.

– När Mergus var på linjen sökte fiskeindustrin andra vägar. I dag anlitar flera den kommersiella trafiken från Långnäs till fastlandet. Det tycker vi är bra – dels är det en privat verksamhet som då stöder de kommersiella transportörerna, dels betyder det mindre bilar som belastar skärgårdstrafiken. Vi har haft dialog och söker alternativa färdsätt.