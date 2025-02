Tallink backar, men gör 40,3 miljoner i vinst Nyheter

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Tallink gör en nettovinst för 2024 på 40,3 miljoner euro (78,9). Rederiets totala intäkter minskade med 5,9 procent under 2024 till 785,8 miljoner euro (835,3).

Efterfrågan fortsatte att påverkas av konsumenters och näringslivets låga framtidstro och ekonomiska utmaningar på kärnmarknaderna, skriver Tallinks styrelse i bokslutskommunikén.

– De senaste åren har varit utmanande för turist- och transportsektorn, och 2024 var inget undantag. Trots den ekonomiska osäkerheten och det lägsta konsumentförtroendet på ett decennium är årets resultat ändå tillfredställande, säger Paavo Nõgene, vd för Tallink Grupp.

Rörelseresultatet (EBIT) efter nedskrivningar blev 77,4 miljoner (113,3). Tallinks rörelsemarginaler ligger under 2023, men samtidigt klart över 2022.

Tallink transporterade 5 580 016 passagerare under året, 2,2 procent färre än 2023. De ökade dock med 2,5 procent mellan Finland och Estland där Tallnk också har sitt mest lönande segment med ett resultat på 81,3 miljoner.

Rederiet flyttade under högsäsongen Victoria I till att bli ett andra fartyg på Tallinn-Mariehamn-Stockholm – en strategi som man tidigare sagt troligen inte återkommer. Passagerarantalet växte, men frakten mellan Estland och Sverige minskade och större delen av vinsten 2023 utraderades. För 2025 har Tallink bytt ut fartyget mellan Kapellskär och Paldiski. Victoria I ska istället göra ett antal specialkryssningar till Visby och Riga.

– Glädjande nog har rutten Tallinn–Helsingfors återhämtat sig starkt efter krisåren. Vi har också goda förhoppningar om tillväxt på rutten Paldiski–Kapellskär, där fartyget Star I:s återkomst markant har förbättrat reseupplevelsen för bilpassagerare. Vi hoppas dessutom på en ökning av svenska resenärer, säger Nõgene.

Även trafiken mellan Sverige och Finland via Åland tog ett steg bakåt. Den enda Åbobåten har under ett par års tid vänt i Kapellskär under lågsäsong. Men sedan i höstas går den hela vägen till Stockholm. Inget ytterligare fartyg på rutten är annonserat.

Personbilarna minskade totalt med 7,5 procent till 777 592. Fraktenheterna minskade med 6,4 procent.

– Ur ett hållbart affärsperspektiv är det viktigt att lyfta fram att vi har minskat vår skuldbörda avsevärt. Återbetalningen av 87 miljoner euro i lån under 2024 är en betydande prestation som stärker stabiliteten i vår kärnverksamhet. Vårt främsta mål som ledningsgrupp är tydligt – att upprätthålla vår position som ett stabilt och utdelande börsnoterat bolag, avslutar Nõgene.

Tallinks styrelse avser att liksom förra året dela ut 6 cent per aktie i dividend, totalt 44,6 miljoner euro. Största ägare är AS Infortar som efter budet till övriga aktieägare förra sommaren ökade sitt innehav från 46,8 procent to 68,5 procent.