Svinryggen bygger för framtiden: ”Win-win situation för alla parter”

Waste to value är ett byggåterbruksprojekt med Emmaus Åland i spetsen. Planen är att bygga en återbruksanläggning på Svinryggen dit privatpersoner och företag kan komma för att både lämna och köpa byggmaterial för återanvändning.

Det treåriga projektet som inleddes nu i augusti innebär bland annat byggnation av en 1150 kvadratmeter stor anläggning i anslutning till Svinryggens deponi. I den ska rymmas både en mottagningsdel och en butiksdel.

– Här kommer man ta emot och sortera upp byggmaterial och sedan sälja det som kan återanvändas. Vi kommer ha någon sorts digital lösning, förhoppningsvis en webbutik, där man kommer kunna se vad som finns inne och relevant information om produkterna. Det bästa scenariot är att också få till möjligheten att reservera eller köpa material online, förklarar Edvin Salminen.

Projektledare Bernt Bergman berättar att man på Åland samlar ihop cirka 10 000 ton sopor årligen. Målet med Waste to value är att på Åland och i Eskilstuna återanvända 108 av dem under projektperioden.

– Det är inte bara för privatpersoner utan vi vill försöka få med byggföretagen också. Det är därför anläggningen blir så pass stor, säger han.

”Win-win situation”

Det kommer inte att kosta något att lämna av material till anläggningen. Salminen säger att tanken är att de som är på väg med grejer till soptippen kan stanna till här först för att lämna av det som kan återbrukas.

– Kan man lämna av kanske halva släpet så kan man också få en lägre avfallskostnad på skroten för resten.

– För byggfirmor är det också alltid en kostnad att riva och forsla bort material. Om vi kan köpa in materialet eller transportera bort det så blir det ett incitament för de i byggsektorn att delta. Det är inte helt klart hur vi ska lösa det ännu men tanken är att det ska bli en win-win situation för alla parter, flikar Bergman i.

I och med uppförandet kommer byggreturen i Norrböle så gott som att försvinna. Möbler och inredning tas emot till återbruksanläggningen vid Svinryggen men sedan slussas vidare till Emmaus.

En kunskapsplattform

Förutom det stora bygget innefattar projektet även andra saker.

– En stor del av det är att vi kommer skapa en kunskapsplattform här. Vi ska kunna ordna utbildningar eller föreläsningar om återbruk och hålla evenemang med byggföretag för att diskutera möjligheter. Alla ska kunna komma med idéer om hur vi kan öka återbruket, säger Salminen.

– Det är också tänkt att anläggningen ska fungera som en plats för arbetsträning för praktikanter eller den som förbereds för arbetslivet.

Det finns dessutom en juridisk aspekt av projektet.

– Landskapsregeringen kommer att titta på frågor som vem som äger sopor, vad som definieras som sopor, om klassificering och så vidare, berättar Bergman.

Projektet får stöd av EU:s Central Baltic-program och består av sju samarbetspartners. Fyra av dem finns i Eskilstuna, Sverige. Anledningen till det är att Eskilstuna kommun ligger i framkant när det kommer till just miljöarbete. Där finns bland annat ReTuna – världens äldsta återbruksgalleria.

– Det är spännande med ReTuna. Det är en hel galleria med fokus på återbruk – elektronikbutik, bokhandel, barnbutik och sportaffär med mera där allt till salu är återbrukat material men även restauranger med bara närproducerad mat, säger Salminen.

Klart i juni

Bygglov och allt är klart, nu ska bara upphandlingen genomföras innan byggandet påbörjas. Om allt går enligt plan ska det inledas nu i november och stå klart i mitten av juni nästa år.

– Det är egentligen Robert Jansson som gjort allt förarbete tillsammans med Jesper Svanfelt-Lindén. Nu har vi fått ta över bollen, säger Bergman.

– Nu innan bygget är klart är det som återstår för oss att prata med industrier och företag, men också åka runt till anläggningar i Sverige och Finland för att se hur man driver en sådan här anläggning, berättar Salminen.